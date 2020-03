Paraná descarta cinco casos de coronavírus e tem 18 novos suspeitos

A Secretaria de Estado da Saúde atualizou os dados de coronavírus no Paraná nesta sexta-feira (13). Cinco casos foram descartados em Curitiba e 18 novos suspeitos foram incluídos ? Curitiba (3), São José dos Pinhais (1), Ponta Grossa (3), Foz do Iguaçu (1), Cascavel (3), Umuarama (1), Cianorte (1), Maringá (2), Londrina (3).



Ao todo o panorama da doença no Estado soma 72 suspeitos, 34 descartados e seis confirmados. O município de Umuarama ainda não havia registrado suspeita da doença na região.



A Secretaria da Saúde segue monitorando os seis casos confirmados. Os pacientes permanecem em isolamento domiciliar, sem alteração no quadro clínico.



As informações oficiais podem ser acessadas através do boletim diário divulgado no site da Secretaria da Saúde. Os dados são compilados todos os dias até as 12 horas, após este horário, qualquer nova informação será inserida no próximo boletim.

Agência de Notícias do Paraná