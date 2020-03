Ação educativa de prevenção contra a dengue é realizado em parceria com a Policia Rodoviária Estadual

A Policia Rodoviária Estadual e Secretaria Municipal de Saúde realizaram ação educativa de prevenção contra a dengue nos dias 11,12,e 13 de março. No período das 08h30 mim ás 10h 00 mim foram distribuídos panfletos para os motoristas e passageiros que passaram pela rodovia. Também foram realizadas orientações sobre os cuidados para evitar a doença, uso de repelente como medida de proteção e alertando sobre o perigo, e como acabar com os criadouros do mosquito transmissor da dengue que vem causando óbitos no estado do Paraná.

O pátio da Policia Rodoviária Estadual é um dos pontos estratégicos do município e recebe visita quinzenal dos agentes de saúde, onde fazem orientações sobre os cuidados para não acumular água nos veículos armazenados nesse local, bem como aplicação de larvicida quando necessário para evitar a proliferação do mosquito.