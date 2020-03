APP Sindicato pede suspensão das aulas da rede estadual de ensino

Após a suspensão das aulas pelos próximos 14 dias na UFPR (Universidade Federal do Paraná) e na UTFPR (Universidade Tecnológica Federal do Paraná), a APP Sindicato (Representantes dos Trabalhadores da Educação), emitiu nota exigindo a suspensão das aulas também na rede estadual de educação, ou seja, nos colégios do estado.



O pedido foi encaminhado ao Secretário da Educação, Renato Feder. O documento pede a imediata suspensão do calendário escolar, como forma de prevenção ao novo coronavírus (Covid-19).



A Secretaria de Educação ainda não se posicionou sobre o pedido. No Brasil já são 122 casos confirmados do novo coronavírus (Covid-19), sendo seis no Paraná.



Confira a nota na íntegra:



“NOTA PÚBLICA DA DIREÇÃO ESTADUAL DA APP-SINDICATO PELA SUSPENSÃO IMEDIATA DO CALENDÁRIO ESCOLAR



A Direção Estadual da APP-Sindicato fez contato com o Secretário da Educação, Renato Feder, solicitando imediata suspensão do calendário escolar. Tal medida prende-se ao fato da constatação da importância das medidas preventivas para conter o avanço da pandemia do novo coronavírus. Especialistas em saúde pública vêm apontando as melhores alternativas a fim de evitar maiores prejuízos à população e dão conta que a melhor alternativa é evitar a aglomeração de pessoas antes da disseminação massiva das contaminações. Lembramos que em situações anteriores como a pandemia da gripe h1n1 2009, bem como as enchentes em regiões do estado no ano 2014, suspenderam o calendário escolar sem prejuízo ao cumprimento das 800h anuais e dos conteúdos aos estudantes sem a necessidade de realização de 200 dias letivos. O debate sobre reposição e calendário escolar serão realizados na sequência. É preciso precaver e estancar a pandemia. Todas e todos temos responsabilidade e faremos o melhor.



Curitiba, domingo, 15 de março de 2020″.

Redação Catve.com