Mentes ansiosas adoecem muito mais, portanto desacelere, viva mais e melhor!

Quais os benefícios de desacelerar a mente? O que ganhamos por abrir espaço entre os pensamentos e desacelerar nossa mente?

Você sabia que temos, em média, de 60 até 80 mil pensamentos por dia? Ou seja, até dois pensamentos por segundo. Loucura, não é?

E quando esses pensamentos todos não estão focados no que estamos fazendo? Quando nem nos lembramos do que fizemos, do que comemos, por deixar nosso dia no piloto automático?

Isso tudo acontece com muita frequência e quer dizer que estamos acelerados demais, que estamos gerando ansiedade em níveis tóxicos para nosso organismo.

Melhoramos o nosso humor e a nossa memória, reduzimos a ansiedade e o cortisol, aumentamos o foco e a atenção, ampliamos a criatividade, diminuímos os riscos de doenças do coração, ajudamos na qualidade do nosso sono, entre outros benefícios.

E como fazemos para abrir esses espaços?

O mais importante é aprendermos a respirar profundamente que leva à redução em até 30% de cortisol.

Outras dicas importantes, simples e em que não se despendem gastos financeiros: contemplar mais momentos de contato com a natureza, apreciar imagens ou paisagens belas, viver com mais intensidade o momento presente, desfrutar os bons momentos, sentir de forma prolongada o gosto da comida, intensificar momentos de riso…

Outra dica de ouro é praticar as emoções positivas. Ser mais gentil, praticar a empatia e a amorosidade auxiliam diretamente na neuroplasticidade, em novas conexões neurais que mantêm nosso cérebro saudável, afastando a ansiedade.

Muitas vezes, corremos o tempo todo atrás de dinheiro, de melhores condições de vida e nos esquecemos de que a verdadeira capacidade para mudar algo em nós está no nosso interior.

Amo a frase de Gandhi, que diz: “Seja a mudança que você quer ver no mundo.”

Comece agora por você. Feche os olhos, respire profundamente e perceba como é bom estar em contato com a paz que existe dentro de você!