Ministério da Saúde antecipa vacinação contra a gripe no Brasil

A partir da próxima segunda-feira (26) a população brasileira já terá acesso as vacinas da Campanha Nacional de Vacinação Contra a Gripe.



A determinação do Ministério da Saúde, antecipou em três semanas o início da vacinação, para aumentar a imunização da população brasileira que agora enfrenta o Coronavírus (Covid-19).



Os primeiros grupos a terem acesso serão idosos e profissionais da área da saúde. A partir do dia 16 de abril, profissionais das forças armadas e professores também serão imunizados.



Já a partir do início de maio, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, grávidas, mães no pós-parto, pessoas com 55 anos ou mais, população indígena e pessoas com deficiência, farão parte do processo de imunização.