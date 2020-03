Mulher em surto, invade Salão Paroquial e destrói vários objetos

Uma mulher de 28 anos invadiu o Salão Paroquial da Igreja Matriz São Judas Tadeu de Corbélia por volta das 9h da manhã e quebrou diversos artefatos religiosos, em especial o altar.

De acordo com testemunhas a mulher estava descontrolada e invadiu o local pela porta do salão catequético que dá acesso aos banheiros. A mulher seguiu diretamente para o altar montado no salão paroquial e começou a quebrar todos os objetos encontrados pela frente.

A mulher conseguiu jogar de cima do palco a Mesa do Altar feita em madeira, além de uma bateria, e um enorme vazo de flor e ainda dois ambões.

As testemunhas ainda contaram que a mulher pegou cinzas das churrasqueiras e espalhou por todo o lugar. Ela fala palavras desconexas.

A Polícia Militar foi chamada para conter a mulher, no entanto, ela não ficou detida. Foi lavrado um Termo Circunstanciado e a mulher liberada.

Um representante da Paróquia esteve na delegacia da Polícia Militar registrando o Boletim de Ocorrência.

A mulher de iniciais KLP, é atualmente residente de Corbélia, mas morava no Estado do Sergipe. Em depoimento ela afirmou fazer uso de remédios controlados e ainda ter tido visões de que a igreja estaria fazendo “coisas erradas” no entanto, ela não soube dizer o quê.

Liberada, a mulher saiu sozinha do destacamento da Polícia Militar.

Com informações e Fotos: Conexão Revista.

Fonte: Portal Corbélia