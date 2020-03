Presidente da Comcam participa de lançamento do Descomplica Rural em Campo Mourão

O presidente da Comcam e prefeito de Ubiratã, Haroldo Fernandes Duarte – Baco, representou prefeitos da região na manhã desta sexta-feira (13), em Campo Mourão, no lançamento do Programa Descomplica Rural, no Celebra Eventos. O encontro foi uma iniciativa da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, em conjunto com o Sistema Faep/Senar e Sindicato Rural de Campo Mourão. O presidente da Câmara de Ubiratã, vereador Rafael Bartz e o chefe de Gabinete, Osmar Pires acompanharam o prefeito e prestigiaram o evento.

Baco elogiou a iniciativa do Governo e disse que os mais beneficiados serão os pequenos produtores. “E como sabemos a maioria das propriedades na Comcam são de pequenos agricultores. O programa impactará significativamente a região, gerando mais fonte e renda na agricultura. O governador e o secretário Marcio Nunes estão de parabéns pela coragem e pela iniciativa de lançarem um programe que vem tanto ao encontro da realidade da nossa agricultura”, elogiou Baco.

O encontro teve como objetivo ensinar na prática como os produtores devem proceder em relação aos processos de licenciamento ambiental no campo, seguindo todos os critérios técnicos, jurídicos e ambientais. O programa foi formulado por técnicos ambientais e jurídicos do Instituto Água e Terra (IAT), vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Turismo (Sedest), com apoio do setor produtivo estadual.

AUTORIDADES NO ENCONTRO

Participaram do encontro os deputados estaduais Douglas Fabrício; Alexandre Curi; e Soldado Adriano; diretor presidente do Instituto Emater do Paraná, Natalino Avance de Souza; presidente do Sistema Faep/ Senar, Ágide Meneguette; secretário do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, Márcio Nunes; presidente do Sindicato Rural de Campo Mourão Nery Thomé; presidente executivo de Coamo, Airton Galinari; prefeitos Mauro Slongo (Luiziana); Sueli Silva (Rancho Alegre D’Oeste); Valter Peres (Terra Boa); Elza Silva (Altamira do Paraná); Wilson Carlos de Assis (Iretama); Haroldo Duarte (Ubiratã); Angela Kraus (Farol); e Tauillo Tezelli (Campo Mourão); chefe regional da Emater de Campo Mourão, Jairo Quadros, chefe regional da Seab, João Ricardo Barbosa Rissardo; entre outras lideranças locais e regionais.

Assessoria Comcam