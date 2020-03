Secretaria de Saúde realizou reunião sobre o plano de contigênciamento do novo Coronavírus (COVID-19)

Foi realizada neste sábado, 13, na Câmara Municipal, uma qualificação de todos os profissionais de saúde do município, tanto do serviço público quanto do privado, com orientações sobre o atendimento dos pacientes com suspeita de Coronavirus e sobre a organização dos serviços para atendimentos a esses suspeitos: é Ubiratã se organizando para atender a população com qualidade.

Mas antes de falar do Coronavírus precisamos reforçar a situação da dengue no nosso município, estamos tendo cada vez mais pessoas doentes e ainda estamos encontrando larvas dentro das casas das pessoas. Os Locais onde mais estamos encontrando larvas são: Bebedouros de animais, Lixo espalhados pelos quintais, móveis inutilizados no quintal, caixa d’água, vasos de planta. Na semana anterior, no dia 06 de março, tínhamos 266 casos positivos, enquanto na última sexta-feira, dia 13 de março, estávamos com 385 casos positivos de dengue. Precisamos acabar com a água parada, mais de 90% dos locais onde encontramos água parada está dentro dos domicílios. Considerando que temos o problema da dengue em estado alarmante no município, não podemos facilitar a epidemia de um novo vírus, como o Coronavírus. Ainda que tenhamos apenas um caso suspeito da doença no município, sendo monitorado pela vigilância em saúde, precisamos adotar medidas, recomendadas pelo ministério da saúde para conter a contaminação pelo Novo Coronavírus (COVID-19). Sendo elas:

– Etiqueta respiratória: Cobrir o nariz e boca quando tossir ou espirrar.

– Lavagem das Mãos ou uso de Álcool em Gel:

– Isolamento de sintomático: domiciliar ou hospitalar dos casos suspeitos de coronavírus por até 14 dias.

– Triagem em serviço de saúde: recomendamos que os pacientes agendar consultas pelo whatsapp na unidades de saúde. Segue abaixo os telefones. Casos suspeitos de coronavírus com sintomas leves serão atendidos no domicílio.

– Equipamento de Proteção Individual: recomendamos uso de EPI para doentes com suspeita de coronavírus, contatos domiciliares e profissionais de saúde.

– Isolamento voluntário: viajante internacional, propõe-se o isolamento domiciliar por uma semana (sete dias), a partir da data de desembarque, orientando que procure a unidade de saúde se apresentar febre E tosse OU dispneia. Caso apresente outros sintomas, ligue para (44)991059430 (Whatsapp Epidemiologia), (44) 99152-9350 (Whatsapp Vig. Sanitária).

– Eventos de massa – governamentais, esportivos, artísticos, culturais, políticos, científicos, comerciais e religiosos e outros com concentração próxima de pessoas : os organizadores ou responsáveis devem cancelar ou adiar, se houver tempo hábil. Não sendo possível, recomenda-se que o evento ocorra sem público. Não sendo possível, devem cumprir os requisitos previstos na Portaria Nº 1.139, de 10 de junho de 2013;

– Manter ambiente Ventilados e Não Compartilhar Objetos de uso Pessoal

– Serviços públicos e privados: Seja disponibilizado locais para lavar as mãos com frequência, Dispenser com álcool em gel na concentração de 70%, Toalhas de papel descartável, Ampliação da frequência de limpeza de piso, corrimão, maçaneta e banheiros com álcool 70% ou solução de água sanitária

– Viagens devem ser evitadas neste período.





CLIQUE NO LINK PARA BAIXAR A APRESENTAÇÃO DA REUNIÃO SOBRE O CORONAVÍRUS

http://www.controlemunicipal.com.br/inga/sistema/arquivos/46/140320201013_apresentacao_reuniao_coronavirus_pdf.pdf