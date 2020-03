Ubiratanenses participam de Oficina de Qualificação da Rede SINE/PR

Com o objetivo de aprimorar a qualidade dos serviços prestados ao cidadão que busca uma nova oportunidade de inserção no mundo do trabalho, não apenas em seu viés econômico, mas também social e de sua própria identidade, os agentes da Agência do Trabalhador de Ubiratã, Ionay Sampaio Pereira Alves, Rubem Pedro do Amaral, Laércio Gasparini Gomes e o gerente Luiz Antonio Feitosa, participaram de uma Oficina de Qualificação da Rede SINE do Paraná, realizada em Cascavel, entre os dias 10 e 11 de março de 2020. Dentre os assuntos abordados no encontro destaque para o Programa Cartão Futuro, Aprendiz PCD – Pessoa com Deficiência, Dia “A” de Aprendizagem, Proteção no Trabalho do Adolescente, Fundo a Fundo, Carteira de Trabalho Digital, Plataforma Emprega Brasil e Seguro-Desemprego.