Exército Brasileiro é chamado para enfrentar o Coronavírus em Cascavel

Cascavel investiga 22 casos suspeitos do vírus, mas até o momento sem confirmações.

A Prefeitura de Cascavel está em reunião na manhã desta terça-feira (17) no COE (Centro de Operações de Emergência) com a Secretaria de Saúde e também com Exército Brasileiro.

O debate é sobre a contaminação com o Coronavírus – Covid 19, para evitar grandes impactos no município, já que a doença está em circulação.

Exército Brasileiro, Centro de Operações De Emergências (COE), Secretaria de Saúde e diversos envolvidos deliberam ações.

A situação está controlada, segundo a Prefeitura e centenas de ações estão em andamento para evitar a disseminação da doença em Cascavel.

O município monitora 22 casos suspeitos, nenhum deles grave. Até o momento 4 casos foram descartados por exames laboratoriais.

Redação Catve.com