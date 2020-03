Secretaria de Saúde boletim epidemiológico com informações sobre o Coronavírus em Ubiratã

A Secretaria Municipal de Saúde divulgou nesta segunda-feira (16), o primeiro boletim epidemiológico oficial com informações sobre o Coronavírus – COVID-19 e sobre a situação da dengue no município de Ubiratã.

De acordo com a Secretaria de Saúde, semanalmente será divulgado as informações oficiais sobre as doenças.

Comunica ainda que em Ubiratã há um caso suspeito de Coronavírus – COVID-19, e até o momento não teve confirmação se o caso é positivo ou não. O laboratório informou que possivelmente o resultado sairá na quarta-feira 18/03, no período da manhã.

CLIQUE NO LINK ABAIXO PARA BAIXAR O PRIMEIRO BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO – CORANAVÍRUS

http://www.controlemunicipal.com.br/inga/sistema/arquivos/46/160320203119_boletim_epidemiologico_16_de_marco_2020_versao_final_pdf.pdf