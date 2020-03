Veja o mapa que acompanha o avanço do Covid-19 ao vivo

A Microsoft lançou, neste domingo (15), um mapa ao vivo que rastreia os casos de coronavírus em todo o mundo, mostrando dados atualizados por país, incluindo o número total de infectados, a quantidade de recuperados e as mortes, entre outras informações.

Criado pela equipe do buscador Bing, o rastreador do Covid-19 utiliza dados de fontes como a Organização Mundial da Saúde (OMS), o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC) e o Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças (ECDC).

Como acessar

Para conferir o conteúdo ao vivo do coronavírus criado pela Microsoft, basta acessar o site https://www.bing.com/covid. É possível conferir as informações no canto esquerdo ou navegar pelo mapa, passando o cursor do mouse sobre o país desejado para verificar os detalhes.

Clicando sobre um dos países, é exibido um menu com informações mais detalhadas da região, além das últimas notícias locais sobre o avanço do Covid-19.