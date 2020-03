IBGE adia Censo para 2021 e suspende processo seletivo

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) decidiu adiar para 2021, nesta terça-feira (17), o Censo Demográfico que seria realizado nesta ano. O adiamento é por causa do avanço dos casos de coronavírus no País. O Censo seria iniciado no dia 1º de agosto. Também suspendeu os processos seletivos para a contratação de recenseadores que estavam em andamento nos estados e municípios.

Seriam contratados cerca de 180 mil pessoas para o trabalho, que visitariam mais de 71 milhões de domicílios. Por causa do coronavírus, o Instituto reconhece que pode não conseguir continuar normalmente as etapas de preparação e treinamento das equipes que iriam atuar na coleta de dados.