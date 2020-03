Saúde disponibiliza plano de contingenciamento Covid-19 – novo Coronavírus

A Secretaria de Saúde disponibilizou o plano de contingenciamento Covid-19 – novo Coronavírus, atualizado no dia 17/03/2020, com atualizações recentes, considerando o Decreto Estadual número 4230 do Governo do Estado do Paraná.

Um dos destaques desse plano de contingenciamento é em relação a atividades de escolas e creches:

As escolas de Ensino Fundamental vão acompanhar o decreto do governo do Estado Nº 4230/2020 que dispões sobre as medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus e as principais medidas adotadas para o enfrentamento da epidemia do coronavírus no Estado. Sendo elas:

– Interromper aula a partir do dia 20 de março de 2020;

– Realização de levantamento das crianças com vulnerabilidade social, garantindo a manutenção para prover alimentação básica referente a merenda escolar.

Quanto aos Centros municipais de Educação infantil (CMEI) estes realizaram um estudo social considerando a necessidade da permanência dessa criança na creche, buscando reduzir o número de crianças;

– Capacitação com os trabalhadores do CMEIs e Escolas quanto a medidas de proteção contra o Novo Coronavírus (COVID-19).

– As escolas Estaduais seguirão o decreto acima citado.

Atentar e comunicar a vigilância em saúde absenteísmo e casos de doença respiratória. Garantir através das equipes Municipais de Referência a capacitação de professores e demais funcionários com medidas para evitar transmissão. Cumprir as orientações de prevenção indicadas pela secretaria de saúde (Municipal, Estadual) e Ministério da Saúde.

Quanto a Assistência Social:

Os atendimentos dos programas desta secretaria serão interrompidos, também seguindo um critério de vulnerabilidade social a fim de garantir a manutenção para prover alimentação básica referente a alimentação.

O Centro de convivência de idosos se já fechado por tempo indeterminado.

O Restaurante popular suspenderá suas atividades mediante a levantamento de vulnerabilidade socioeconômica, para que seja fornecido cestas básicas para estas famílias.

CLIQUE AQUI PARA BAIXAR O PLANO DE CONTINGENCIAMENTO COVID-19 – NOVO CORONAVÍRUS

http://www.controlemunicipal.com.br/inga/sistema/arquivos/46/170320135510_plano_contingencia_covid19_2ordf_edicao_pdf.pdf