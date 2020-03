Comunicado da Vibe Internet sobre medidas tomadas diante do COVID-19

Em função das medidas que vem sendo tomadas pelas Autoridades Públicas para conter o Corona Virus, e com o intuito de preservar a saúde dos nossos clientes, parceiros e colaboradores, vimos por meio deste comunicado expor o que se segue abaixo:

1 ) Nossa loja permanecerá fechada para atendimento presencial no prazo inicial de 15 dias, podendo este ser prorrogado em razão de possível “surto” do vírus.

2 ) Atenderemos, excepcionalmente em nossa sede, cliente previamente agendado e para os seguintes assuntos: Transferências, renovações ou distratos contratuais com devolução de equipamentos e acordos financeiros. Nesse caso, será obrigatório o uso de álcool gel que disponibilizamos ao entrar no estacionamento. Além disso, a pessoa não deve estar gripado, tossindo ou espirrando.

3 ) Disponibilizaremos diversos outros canais de comunicação afim de agilizar o atendimento, adesões e pagamentos de nossos clientes, que sejam:

• TELEFONES: (44) 3631-9188 / (44) 99861-6032

• WHATSAPP SUPORTE TECNICO : (44) 99841-3499

• WHATSAPP FINANCEIRO, VENDAS : (44) 99754-0895

• MESSENGER: FACEBOOK.COM/VIBEINTERNET

• DIRECT INSTAGRAM: @VIBEINTERNET

• SITE: WWW.REDEVIBE.COM.BR

• CENTRAL DO ASSINANTE NO NOSSO SITE.

TODAS AS MEDIDAS ESTÃO SENDO TOMADAS COM O INTUITO DE MANTER A QUALIDADE DO ATENDIMENTO VIBE E PRESERVAR A VIDA DE QUEM AMAMOMOS!

“SE AFASTE HOJE, PARA QUE POSSA ABRAÇAR MAIS NO FUTURO”

Desde já, agradecemos a compreensão.

Equipe Vibe Internet