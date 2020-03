Paraná proíbe entrada de ônibus vindos de SP, RJ, DF e BA e pede fechamento de fronteiras

Em combate ao coronavírus, o governo do Paraná anunciou que suspendeu a entrada de ônibus interestaduais vindos de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Distrito Federal a partir desta quinta-feira (19).

Também foi solicitado a Infraero para que os voos com origem nesses estados sejam cancelados. Contudo, a medida ainda precisa de autorização do governo federal.

“Como esses estados já estão com o vírus em estado mais avançado, queremos evitar pessoas que possam estar infectadas entrem no Paraná”, declarou o governador Ratinho Junior.

O governo federal também foi solicitado para autorizar o fechamento das fronteiras com a Argentina e o Paraguai. Por enquanto, o presidente Jair Bolsonaro só confirmou um bloqueio parcial com a Venezuela.

Também existirá um monitoramento e análise das pessoas que estejam entrando no estado pelas estradas que fazem fronteira com São Paulo, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina.

“Cada estado tem uma realidade. No Paraná, estamos conseguindo que essa epidemia chegue de maneira mais branda e demorada”, completou Ratinho.

De acordo com o novo boletim da Sesa (Secretaria de Estado da Saúde), o Paraná tem 14 casos confirmados de coronavírus e 67 sob suspeita.

ÁLCOOL GEL NO PARANÁ

Além das medidas em diversas fronteiras, o governador Ratinho Junior fez um apelo para que a população denuncie estabelecimentos com um preço abusivo do álcool gel ao Procon. Caso a denúncia for confirmada, as empresas perderão o direito de funcionar no estado.

“Estamos decidindo que vamos cassar o alvará de funcionamento dessa empresa. Nós não vamos admitir abuso e exploração com as pessoas”, afirmou ele.

Por fim, ele falou que as suspensões das aulas estão mantidas, conforme o decreto anunciado, e que haverá um trabalho de manutenção das instituições.

“Estamos organizando a manutenção das escolas. Temos que cuidar para que não haja vandalismo. Com isso, assim que haja o retorno, retomarmos automaticamente as aulas com os servidores”, finalizou Ratinho.