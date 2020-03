Homem morre em Nova Aurora com suspeita de coronavírus

Foram feitos exames o resultado fica pronto em aproximadamente 15 dias

A prefeitura de Nova Aurora organizou na tarde de ontem (19), uma coletiva de imprensa para informar a população sobre a morte de um homem com os sintomas do coronavírus.

O senhor de 64 anos, foi procurar o pronto atendimento de Nova Aurora no dia 16, com uma infecção no pé e foi encaminhado para o hospital Dr Aurélio Regazzo devido a gravidade.

Após problemas respiratórios que se agravaram, o senhor acabou entrando em óbito por volta das 12h40.

O homem que estava recentemente no Paraguai, também apresentou tosse e febre, que são os sintomas do Covid-19.

O paciente também era diabético e hipertenso e os exames para comprovar se é realmente o vírus, foram encaminhados para o Laboratório Central de Curitiba.

Fonte: Portal o Novo Oeste