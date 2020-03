Prefeitura usa drone para localizar focos de Aedes aegypti em Ubiratã

A Prefeitura de Ubiratã começou na tarde desta sexta-feira (20) a usar um drone para ajudar os agentes de endemias no combate ao Aedes aegypti. O mosquito é transmissor da dengue, zika e chikungunya. A primeira vistoria foi acompanhada por agentes de endemias e pelo setor do meio ambiente. O equipamento será utilizado sempre que necessário em locais de difícil acesso. Os moradores serão notificados caso algum foco seja encontrado no imóvel deles.

Imagens de drone servem para a localização de focos de difícil acesso como em cima dos telhados, caixa d’água descoberta, calhas entupidas que possam acumular água, sendo mais uma ferramenta para auxiliar no trabalho desenvolvido pelos agentes de endemias, principalmente em imóveis de difícil acesso.