1º caso de coronavírus em Cascavel: Empresária fala dos primeiros sintomas

A empresária de Cascavel que atestou positivo para o novo coronavírus/Covid-19, neste domingo (22) relatou como sentiu os primeiros sintomas da doença, ainda em Dubai, Emirados Árabes Unidos para onde viajou no começo de março.



A paciente de 42 anos – que segue em isolamento domiciliar preferiu não ter o nome divulgado – contou que teve febre dois dias em Dubai, mas apresentou melhora e retornou ao Brasil. Quando chegou em Cascavel fez os testes em casa que atestaram positivo para o SARS-CoV-2 (Novo Coronavírus). “Eu estive bem mal no dia que eu estive em Dubai, mas achei que tivesse sido minha imunidade que baixou devido não ter me alimentado muito bem lá. Agora eu estou super bem”, descreve.



Ela conta que o que chama a atenção de tudo que sentiu com a incubação do vírus, foi o fato de perder o sentido do paladar e olfato. “Esse é um dos sintomas que ninguém fala, mas é importante. Outros amigos que estão com os sintomas do COVID-19 também apresentam a mesma característica”, informa.



A secretaria de Saúde confirmou que foi até a casa da paciente no dia 20 de março. Ela também fez testes pelo SUS (Sistema Único de Saúde), o esposo que estava com ela na viagem não teve nenhum sintoma e o resultado do exame dele deu negativo. A mulher tem duas filhas e os quatro estão em isolamento em casa tomando todas as medidas necessárias de segurança.



Cascavel tomou algumas medidas drásticas de segurança para evitar o contágio de mais pessoas pelo novo vírus. O toque de recolher começa a valer a zero hora desta segunda-feira (23), entre às 20 e 6 horas, o comércio estará fechado até 5 de abril, apenas serviços essenciais devem operar na cidade.

Fonte: Catve