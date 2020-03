Começa nessa segunda-feira, dia 23, a 22ª Campanha Nacional de Vacinação da Influenza; Em Ubiratã será realizado nas escolas

COMEÇA NESSA SEGUNDA-FEIRA, DIA 23, A 22ª CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO DA INFLUENZA; EM UBIRATÃ SERÁ REALIZADO NAS ESCOLASEm 2020, será realizada a 22ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza, no período de 23 de março a 22 de maio de 2020. O Ministério da Saúde tomou a decisão de realizar esta campanha com um mês de antecedência, que historicamente acontecia em abril, pelo momento que o mundo passa no combate ao Novo Coronavírus. Com isso, pretende-se proteger a população contra a Influenza, além de minimizar o impacto sobre os serviços de saúde. Destaca-se que os sintomas desta doença são semelhantes aos do Novo Coronavírus e essa antecipação visa reduzir a carga da circulação de influenza na população.UBIRATÃEm Ubiratã em virtude da Pandemia do Novo Coronavirus, para evitar a aglomeração das pessoas nas Unidades de Saúde, a Campanha de vacina será realizada em 4 pontos da cidade e 1 no distrito de Yolanda no horário das 8h às 11:30h e das 13h às 17h, de segunda a sexta feira, sendo eles:- Escola Lucineia Braciforte (Bairro São Joaquim);- Escola Furusato Tomio (Bairro Josefina 1);- Escola Cleide Maria Zampronio (Jardim JK);- Escola Gentil Toledo (Bairro Boa Vista);- Escola Porto dos Santos (Distrito de Yolanda).Os idosos que apresentarem sintomas respiratórios leves, moderados ou graves não serão vacinados neste momento. As pessoas serão orientadas na entrada das escolas quanto a lavagem das mãos, (sendo disponibilizado pela secretaria de Saúde o sabonete líquido e papel toalha). Após esse procedimento, pacientes serão convidados a se sentarem em cadeiras posicionadas com distância de 2 metros entre elas, afim de evitar a proximidade.Será realizada uma classificação para que os pacientes com mais idade ou com dificuldades sejam atendidos com prioridade.Idosos com dificuldade de locomoção ou acamados a vacina será realizada no domicilio, conforme agendamento respeitando os cuidados para evitar a contaminação dos pacientes.