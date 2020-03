Roubada e carregada com cigarros, caminhonete é apreendida pela PRF em Ubiratã

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 20 mil carteiras de cigarro no final da noite deste sábado (21) na BR-369 em Ubiratã (PR), na região centro-oeste do Paraná.

Contrabandeado do Paraguai, o cigarro era transportado em uma caminhonete Chevrolet S10 com placas falsas. Ela havia sido roubada na última quarta-feira (18), em Caxias do Sul (RS).

Por volta de 23h50, agentes da PRF desconfiaram do veículo e deram ordem de parada ao motorista, que acelerou, em fuga.

O contrabandista entrou no perímetro urbano de Ubiratã, percorrendo diversas ruas e avenidas. Passou sobre calçadas e canteiros, transitou pela contramão, avançou o sinal vermelho de semáforos e colocou várias pessoas em risco.

Alguns quilômetros depois, ele acessou uma estrada rual, abandonou o veículo e fugiu a pé, através de uma plantação de milho. Foram feitas buscas nas imediações, mas o homem não foi localizado. Durante o acompanhamento, a PRF solicitou apoio de policiais militares, que participaram das buscas.

A caminhonete tinha ainda um aparelho ilegal de radiocomunicação, em funcionamento.

A PRF registrou a ocorrência na unidade da Receita Federal em Cascavel.

