Após confirmar ontem o primeiro caso de coronavírus em Campo Mourão, a prefeitura informou, às 12h desta quinta-feira, que mais duas pessoas entraram no grupo de risco.

No entanto, outros quatro exames apontaram negativo para a Covid-19. Com isso, a cidade conta agora com 24 exames descartados e 40 pacientes monitorados. Novo boletim oficial deverá ser divulgado às 18h.

Fonte: Ta Sabendo