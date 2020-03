Paraná mantém isolamento e perspectiva de 10 mil casos de Covid-19

O governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior, apresentou nesta quinta-feira (26) em Curitiba, a estrutura hospitalar para o enfrentamento do novo coronavírus, a COVID-19.

“A nossa proposta é de que cada região do estado conte com uma estrutura eficiente e capaz para atender os pacientes do coronavírus”, disse o governador.

O secretário da Saúde do Paraná, Beto Preto, anunciou a instalação de 317 novos leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) adulto em todo o estado. “A ativação desses novos leitos e equipamentos será feita em até 10 dias e nessa primeira etapa também vamos ativar mais 731 leitos de enfermaria, também no mesmo prazo”.

Atualmente o Paraná conta com 2.303 leitos de UTI na rede pública e mais 1.300 leitos na rede privada de saúde.

Além disso, serão repassados aos municípios cerca de R$ 9 milhões para o combate à pandemia, onde R$ 5 milhões serão destinados à Curitiba, que conta com o maior número de casos do novo coronavírus.

Beto Preto também comentou sobre a perspectiva para os próximos dias do enfrentamento ao vírus no estado. “Não se trata de só 15 dias de isolamento domiciliar e social, nós vamos manter essa medida para não passarmos dos 10 mil casos previstos aqui no estado”.

Para mapear os pacientes com sintomas do novo coronavírus, o governo do estado desenvolveu um aplicativo para agilizar os trabalhos das equipes de saúde. Assim, o próprio paciente pode procurar ajuda do Estado sem sair de casa.

Questionado sobre o pronunciamento do Presidente Jair Bolsonaro, o Governador Ratinho Júnior, afirmou que o estado vai seguir as orientações das autoridades de saúde.

Na imagem abaixo você confere o plano completo do Estado para ativação de leitos de UTI em todo o Paraná.