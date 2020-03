Centro de Convenções de Cascavel já é organizado para Hospital de Campanha

O Centro de Convenções e Eventos de Cascavel está sendo transformado em um grande hospital.

As paredes para os leitos já começaram a serem erguidas e nos próximos dias, a cidade vai contar com um Hospital de Campanha para dar suporte nos atendimentos aos pacientes do novo Coronavírus.

A possibilidade de montar a estrutura já tinha sido anunciada pelo prefeito Leonaldo Paranhos em pronunciamento no dia 26.

O município possui materiais para que os leitos possam atender os casos de Coronavírus, no entanto a quantidade de profissionais da saúde é baixa para a demanda.

A expectativa é que 60 leitos sejam disponibilizados no Hospital de Campanha.

De acordo com o prefeito Paranhos a estrutura é possível graças a uma parceria com empresas. Empresários cederam as divisórias e estão providenciando estrutura física para montagem dos leitos.

Fonte: Catve