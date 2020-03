Prefeito de Goioerê contraria Saúde e autoriza abertura do comércio em plena pandemia de Covid-19

Contrariando as recomendações de isolamento de especialistas e autoridades sanitárias do país e do mundo inteiro e da própria Organização Mundial da Saúde (OMS), para evitar a disseminação do Coronavírus (Covid-19), o prefeito de Goioerê, Pedro Coelho (Cidadania), autorizou a abertura do comércio na cidade a partir da próxima segunda-feira (30). A cidade tem três casos suspeitos de Covid-19 e 95 pessoas estão em monitoramento com sintomas gripais.

A reportagem confirmou junto à 11ª Regional de Saúde que a Santa Casa de Goioerê não conta com nenhum leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Ou seja, caso algum paciente seja infectado pelo vírus e necessite de atendimento de urgência terá de ser encaminhado à Santa Casa de Campo Mourão, hospital referência da região, que já está operando com os leitos em sua capacidade total. Vale lembrar que Goioerê já tem dois pacientes com suspeita de Coronavírus, transferidos entubados à Santa Casa de Campo Mourão.

PROJEÇÃO



De acordo com projeção divulgada nesta semana pela secretaria de Saúde de Campo Mourão, considerando que a Comcam tem 340 mil habitantes, se 10% da população contrair Coronavírus serão 34 mil pessoas infectadas.

Destes, 5% podem desenvolver sintomas mais graves da doença, ou seja, serão 1.700 pessoas precisando de tratamento intensivo. Porém, a Santa Casa de Campo Mourão, que é hospital referência da Comcam, tem apenas 26 leitos de UTI que já estão sendo utilizados.



