Vacinação contra Gripe para idosos retornará na segunda-feira

A Secretaria da Saúde de Ubiratã informa que voltará a vacinar os idosos de 60 anos ou mais, contra influenza, na segunda feira, dia 30/03/2020. “Infelizmente a quantidade de vacina que recebemos ainda não será suficiente pra vacinar todos os idosos. Mas pedimos pra todos ficarem tranquilos, pois até o final do mês de abril vamos conseguir vacinar todos os idosos de Ubiratã”, relatou a secretária, Cristiane Pantaleão.

Em Ubiratã, em virtude da Pandemia do Novo Coronavirus, para evitar a aglomeração das pessoas nas Unidades de Saúde, a Campanha de Vacina será realizada em 4 pontos da cidade e 1 no distrito de Yolanda, no horário das 8h às 11:30h e das 13h às 17h, sendo eles:

– Escola Lucineia Braciforte

Bairro São Joaquim

– Escola Furusato Tomio

Bairro Josefina 1

– Escola Cleide Maria Zampronio

Jardim JK

– Escola Gentil Toledo

Bairro Boa Vista

– Escola Porto dos Santos

Yolanda

Os idosos que apresentarem sintomas respiratórios leves, moderados ou graves não serão vacinados neste momento.

As pessoas serão orientadas na entrada das escolas quanto a lavagem das mãos, (sendo disponibilizado pela Secretaria de Saúde, o sabonete líquido e papel toalha). Após esse procedimento, pacientes serão convidados a se sentarem em cadeiras posicionadas com distância de 2 metros entre elas, a fim de evitar a proximidade.

Será realizada uma classificação para que os pacientes com mais idade ou com dificuldades sejam atendidos com prioridade.

Idosos com dificuldade de locomoção ou acamados, a vacina será realizada no domicilio, conforme agendamento respeitando os cuidados para evitar a contaminação dos pacientes.

Fonte: Assessoria de Comunicação Social – Prefeitura de Ubiratã