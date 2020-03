Cascavel confirma 9º caso de coronavírus e investiga outras 609 suspeitas

A Secretaria de Saúde de Cascavel confirma mais um caso de paciente com o novo coronavírus. Neste momento, a cidade conta com nove casos confirmados da Covid-19. A informação foi repassada na manhã de segunda-feira (30).

A paciente é do sexo feminino, 39 anos, residente do Estado de São Paulo, chegou em Cascavel em 23/03 para visita de familiares.

Conforme a secretaria, ela realizou exame em laboratório particular que atestou o resultado positivo. A paciente está com orientação de isolamento domiciliar e bom estado de saúde.

A cidade está com 609 casos em investigação, 68 já foram descartados pelos exames entregues ao município. No domingo (29), morreu no Hospital Universitário do Oeste do Paraná, em Cascavel, paciente de 38 anos com suspeita da covid-19. Exames devem confirmar a causa da morte.

