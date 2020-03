Caso positivo de Coronavírus em Goioerê é importado. Há 95 pessoas monitoradas

O caso de Coronavírus confirmado em Goioerê na tarde de domingo, 30, é de um paciente que teria contraído o Covid-19 em outra localidade, que está bem e se encontra em isolamento em sua residência. A informação é da secretária de Saúde, Regina Cruz, que afirmou não haver, pelo menos por enquanto, a transmissão comunitária do Coronavírus em Goioerê.

Conforme boletim divulgado no domingo, Goioerê tem 95 pessoas sendo monitoradas por contato com pessoas suspeitas de terem contraído o Coronavírus.

Dos cinco casos suspeitos no município, dois apresentaram resultado negativo, um deu positivo e há ainda dois casos suspeitos aguardando resultado.

Os últimos casos suspeitos de Coronavírus em Goioerê foram registrados na última quarta-feira, 25. Portanto, há cinco dias não se registra caso suspeito de Covid-19 no município.

Conforme a imprensa de Campo Mourão, há dois pacientes oriundos de Goioerê internados na Santa Casa daquela cidade, por terem apresentado quadro mais grave. Um desses casos é de Janiópolis e apenas foi transferido a partir de Goioerê (foto), onde recebeu primeiros atendimentos.

