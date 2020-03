Paraná contabiliza três mortes por conta do novo coronavírus

Com a confirmação da primeira morte por coronavírus em Cascavel, no fim da manhã de segunda-feira (30), o Paraná contabiliza agora três vítimas fatais provocadas pela doença. Os números podem subir com a divulgação do novo boletim da Secretaria de Estado da Saúde, que deve ser feita no período da tarde.

Dois óbitos foram registrados em Maringá e um em Cascavel. Na região oeste, o homem de 66 anos estava internado na UTI do hospital particular e não resistiu aos sintomas da doença. Já em Maringá, as mortes tratam-se de um homem de 84 anos e uma mulher de 54 anos.

Curitiba continua como a cidade com mais casos confirmados de Covid-19 em todo o estado, somando 73 pacientes infectados. Foz do Iguaçu tem 10 confirmações, seguido por Cascavel com nove e Maringá com oito resultados positivos para o novo coronavírus.

O município de Cascavel investiga ainda outros 609 pacientes com sintomas suspeitos do novo coronavírus. No Brasil já são 4.256 casos confirmados de coronavírus e 137 mortes.