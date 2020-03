Carreta desgovernada atropela grupo de caminhoneiros e um morre em Araucária

Uma carreta desgovernada, no pátio de uma empresa na Av. das Araucárias, em Araucária, região metropolitana de Curitiba, foi em direção a um grupo de caminhoneiros que conversava em um banco, na noite desta segunda-feira (30). Um homem, de 54 anos, morreu atropelado, enquanto os outros conseguiram escapar.

O socorrista Fagner, do Corpo de Bombeiros, contou que os motoristas aguardavam carregar os caminhões quando aconteceu a tragédia. “A vítima estava com amigos ali e um dos veículos, uma carreta, teve problemas no freio e foi para cima do local em que esse pessoal estava. Alguns conseguiram fugir e ele não”, disse.

Os bombeiros tentaram reanimar a vítima por cerca de uma hora, mas o trabalhador, identificado como Avenor Albino, não resistiu aos ferimentos.

O corpo foi recolhido ao Instituto Médico Legal de Curitiba (IML).

Fonte: Banda |B