Campo Mourão confirma primeira morte por Coronavírus e tem 9 casos confirmados

O município de Campo Mourão confirmou nesta quinta-feira (2), a primeira morte por Coronavírus (Covid-19). A vítima, Gabriel Golin, de 72 anos de idade, morreu no início da tarde de terça-feira, ele estava internado em um dos leitos da “UTI Covid” do Hospital Santa Casa, porém ainda era tratado com suspeita para a doença. No entanto, exame do Laboratório Central do Paraná (Lacen), que chegou hoje ao município, confirmou que ele estava infectado pelo vírus. Além de mais este caso confirmado de Coronavírus, a Secretaria de Saúde teve a confirmação de outros três casos da doença, aumentando agora para 9 o número de pacientes infectados em Campo Mourão. O município tem ainda 19 casos sendo investigados e 88 pessoas em monitoramento. Até o momento 51 casos foram descartados na cidade.

“Os números são preocupantes”, alertou o secretário de Saúde de Campo Mourão, Sérgio Henrique dos Santos. Dos 13 leitos de UTI’s disponíveis na Santa Casa, 7 já estão com pacientes com suspeita ou confirmados para Covid-19. Destes, 4 são de Campo Mourão, um de Iretama e 2 de Araruna. Além disso, há 5 pacientes isolados na “Clínica Covid” do Hospital.

“A nossa grande preocupação é a falta de leitos para atender os pacientes que precisarem de atendimento”, falou Santos. O secretário informou que uma nova ala da Santa Casa está passando por reforma e será preparada para ampliação de leitos de UTI. “Já pensando lá na frente queremos ampliar ou dobrar a nossa capacidade de atendimento”, ressaltou. Ele disse ainda que os casos da doença serão tratados somente na Santa Casa. “Os dois hospitais [Santa Casa e Pronto Socorro] fizerem este pacto para evitar possíveis riscos de contaminações sendo assim a Santa Casa hospital referência para este tipo de tratamento”, explicou.

Fonte: Walter Pereira