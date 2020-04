Curitiba tem 99 casos de covid-19; 48 já foram liberados do isolamento

Curitiba tem 99 casos confirmados de coronavírus em moradores da cidade. Nove deles são novos: seis homens e três mulheres, com idades entre 29 e 78 anos. Os números foram divulgados nesta quarta-feira (1º) pela Secretaria Municipal da Saúde.



Há 209 casos suspeitos e outros 581 casos que foram descartados. Dos 99 casos confirmados, 48 já foram liberados do isolamento.



Desde o primeiro caso confirmado na cidade, no início de março, 33 pessoas necessitaram de atendimento hospitalar. Dezesseis continuam internadas – sete em estado grave, com necessidade de suporte ventilatório (respirador).



Dos sete internados em estado grave, seis são do sexo masculino e um do sexo feminino, com idades de 49 a 68 anos.



“Estamos priorizando o acompanhamento e a investigação de óbitos e de casos graves de infecção respiratória, o que pode indicar a covid-19”, explica a infectologista da Secretária Municipal da Saúde, Marion Burger.



Dos 24 óbitos investigados até o momento, 22 foram descartados e dois estão aguardando resultado laboratorial para covid-19.



Covid-19 em Curitiba

Descartados: 581

Suspeitos: 209

Confirmados: 99

Liberados do isolamento: 48

Prefeitura de Curitiba