Tóquio registra recorde diário de 97 infecções pelo coronavírus

Autoridades do governo metropolitano de Tóquio afirmam que mais 97 pessoas foram confirmadas infectadas pelo novo coronavírus na capital japonesa. O número desta quinta-feira (2) é o mais alto até agora entre casos diários registrados em Tóquio.



A notícia veio após o recorde diário anterior ter registrado 78 casos, na terça-feira (1º).



Autoridades dizem que 21 dos novos casos são relacionados ao Hospital Geral Eiju, no distrito de Taito, onde suspeita-se que tenha ocorrido a infecção de mais de 100 pessoas internamente.



As autoridades dizem que outros 13 casos são relacionados ao Hospital da Universidade Keio, no distrito de Shinjuku.



O número total de casos em Tóquio aumentou para 684.

Agência Brasil