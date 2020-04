Cascavel confirma mais dois casos de coronavírus e chega a 16 registros

Mais dois casos de coronavírus foram confirmados em Cascavel, na noite de quinta-feira (2). Ao todo o município registra 16 casos.

A informação foi repassada à imprensa pela Prefeitura de Cascavel, por meio da Secretaria de Saúde do município.

O 15º caso trata-se de uma idosa de 73 anos. Os sintomas começaram no dia 23 de março. O exame foi coletado no dia 31 de março e o resultado por laboratório privado em 2 de abril. Histórico de viagem ou contato com viajantes estão em investigação. A paciente está em isolamento domiciliar e bom estado de saúde.

Já o 16º caso é um paciente de 30 anos com início de sintomas em 24 de março. A coleta para exame dia 1º de abril e resultado pelo laboratório privado em 2 de abril. O histórico de viagem ou contato com viajantes também é investigado. O homem encontra-se em isolamento domiciliar, e com bom estado de saúde.

Fonte: Catve