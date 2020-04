Homem é preso em Ubiratã por furto de bicicleta

Por volta das 19h35min desta quinta-feira (02), a equipe da Policia Militar de Ubiratã recebeu informações da equipe policial do destacamento de Juranda, dando conta que um cidadão trajando chapéu de palha, camiseta salmão e bermuda, havia furtado uma bicicleta aro 29 preta com detalhes vermelhos e segundo a mesma informação o cidadão havia sido levado de táxi até o município de Juranda.

Foi repassado as imagens do suspeito via WhatsApp para a equipe de serviço de Ubiratã que reconheceu o suspeito como sendo a pessoa de E.R.S., já conhecido no meio policial por praticar vários furtos no município.

A equipe passou a efetuar rondas nas proximidades do hotel da V. onde segundo as informações o suspeito estaria residindo a logrou êxito em abordar E. nas proximidades do referido hotel. No momento da abordagem ele estava de posse da bicicleta com as mesmas características da que havia sido furtada, sendo perguntado a ele informações sobre a bicicleta este disse que havia pego em Juranda. Ele também estava com uma caixa de papelão com algumas peças de roupa entre elas a camiseta que ele estava utilizando no momento do furto, na caixa também havia um aparelho celular marca Samsung A8 na cor branca, que segundo ele havia encontrado sobre um pilar de concreto em uma residência próximo ao estádio municipal de Ubiratã.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão e E.R.S. sendo lhe informado seus direitos constitucionais logo após foi encaminhado para Santa Casa onde passou por exames de lesão corporal e posteriormente foi encaminhado para a 50º de DRP para as providências cabíveis.

Fonte: 3°CRPM – 11°BPM – 2°Cia