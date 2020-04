Oito laboratórios estão habilitados para testes do coronavírus no Paraná

A Secretaria de Estado da Saúde habilitou mais quatro laboratórios para ajudar o Laboratório Central do Estado (Lacen) na validação dos testes de casos suspeitos do novo coronavírus (Covid-19). Três são privados: Hermes Pardini (MG), Fleury (SP) e Rede DOr (RJ). Além destes, o do Hospital das Clínicas do Paraná, que é público. Eles se juntam a outros quatro já integrados à rede estadual: Genoprimer e Unimed, em Curitiba; Sabin, em Brasília, e Dasa, em São Paulo.



Esses laboratórios auxiliam o Laboratório Central do Estado (Lacen-PR), que realiza cerca de 600 testes por dia, a aumentar a constatação da circulação viral no Paraná. Essa descentralização permite diagnóstico mais rápido para os médicos e ajuda a clarear o cenário do boletim epidemiológico. Dentre os 229 casos confirmados no Paraná, 93 vieram de laboratórios privados.



O cadastramento atende uma nova metodologia proposta pelo Ministério da Saúde diante do aumento de casos no País. A própria autoridade sanitária nacional estuda uma parceria com a rede Dasa para ampliar os testes no Brasil.



MAPEAMENTO – Esse modelo visa ampliar o mapeamento e permite, a partir de um quadro mais exato, que o Estado efetive novas medidas para conter a circulação viral e prepare a rede hospitalar com intuito de isolar pacientes da Covid-19. Em breve, os laboratórios das universidades estaduais também vão ajudar o Paraná nesse processo com até 700 testes/dia.



Segundo esse novo modelo, não é mais exigido o segundo teste pelo Lacen-PR, desde que o laboratório privado que realizou a prova sobre o material genético coletado esteja devidamente credenciado. O laboratório estadual é responsável por validar o método de detecção da Covid-19 dos seus pares e ajuda a orientar a metodologia de divulgação dos resultados para que não haja desencontros numéricos.



O protocolo estabelecido anteriormente pelo Ministério de Saúde era de que os exames passassem obrigatoriamente pelos laboratórios centrais de cada Estado, mesmo os já realizados por instituições privadas. Ou seja, ainda que um laboratório particular testasse positivo para a Covid-19, era necessário o envio de uma amostra do paciente para o Lacen.



CADASTRAMENTO – O decreto 4.261/2020, publicado pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior em março, normatiza o cadastramento dos laboratórios privados no Sistema Nacional de Laboratórios de Saúde Pública (SISLAB). Uma vez habilitado, o laboratório privado se compromete a informar diariamente ao Centro de Informações Estratégicas e Respostas de Vigilância em Saúde do Estado do Paraná (CIEVS) os dados dos exames, inclusive dos casos suspeitos. Amostras de casos graves e ocorrências de óbitos devem ser enviadas ao Lacen imediatamente.



Os critérios de credenciamento são atender os requisitos sanitários da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa); comprovar a existência, no laboratório, de biologista molecular com experiência mínima de um ano na realização de testes baseados em PCR em tempo real; informar o Lacen sobre a metodologia de detecção do Covid-19; possuir Laboratório de Contenção NB2 para manipulação de amostras e disponibilidade de EPIs adequados a este nível de contenção; e enviar ao Lacen amostras com resultado detectável, em quantidade e volume determinados pela equipe técnica, para verificação de desempenho do teste.



LACEN – O Lacen-PR já realizou mais de 4 mil exames de detecção do novo coronavírus (Covid-19) no Paraná. São cerca de 600 por dia desde a última semana. Os resultados de exames oriundos de todo o Estado ficam prontos em até 72 horas.



O laboratório está atuando de maneira intensiva durante a pandemia. Os funcionários trabalham em escala para cobrir o expediente ampliado, entre 7h e 23h. O Governo do Estado ampliou o quadro de trabalhadores em mais de 20% para ajudar nos processos.

SESA