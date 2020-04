Procon de Ubiratã orienta para que façam denúncias

Nesse período de pandemia de Coronavírus muitas pessoas tem reclamado que preços de produtos e serviços no comércio tem aumentado, o que tem gerado muita insatisfação.

Nesse sentido, o PROCON de Ubiratã informa que devido as normas vigentes não está realizando atendimento presencial, mas está recebendo denúncias e reclamações por email, telefone ou whatsapp. Desse modo, você pode encaminhar suas demandas pelo e-mail: rodrigo.procon2017@gmail.com ou diretamente no site do PROCON-PR ou ainda entrar em contato com o responsável pelo Procon em Ubiratã – Rodrigo (44) 99984-7878.