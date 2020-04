Temperaturas caem e paranaenses sentem a primeira onda de frio de 2020

As temperaturas caíram drasticamente em todo o Estado do Paraná.

A mudança repentina aconteceu devido a um sistema de baixa pressão atmosférica, que avança rapidamente para o mar na altura do Sul do País. Principalmente as cidades na divisa com Santa Catarina, devem registrar as menores temperaturas no Estado.

De acordo com o Simepar, o mês de março terminou com chuvas abaixo das médias históricas. E no Outono, o que deve predominar são as “amostras grátis” do inverno que se aproxima.

Além disso, os paranaenses viverão neste fim de semana, a primeira onda de frio de 2020.

Nesta sexta-feira (3) os ventos do Paraná passam a predominar nas regiões Sudoeste e Sul, com possibilidade de alguma chuva em área bem isolada no início do dia. As temperaturas se elevam um pouco mais ao Norte, enquanto que nas demais regiões a previsão é de uma elevação mais lenta.

Pato Branco, União da Vitória e Francisco Beltrão registraram as menores temperaturas do Estado, com a mínima variando entre 9ºC e 11ºC. A máxima também não será tão significativa, entre 20ºC e 24ºC nestas cidades e região.

No Oeste, até mesmo Foz do Iguaçu que registrou 36ºC na tarde de ontem (2), amanheceu com 15ºC e a máxima não passará dos 28ºC. Cascavel terá presença de sol, porém sem elevação nas temperaturas. Por aqui, a mínima é de 13ºC e máxima não passa dos 22ºC.

Em Ubiratã a previsão é de Sol para o final de semana com temperaturas que variam de 8° à 25°.