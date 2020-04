Tragédia: Criança de 5 anos morre afogada em tanque de peixes

Uma criança de apenas cinco anos morreu afogada de um tanque de peixe em uma propriedade rural do município de Santa Isabel do Ivaí, noroeste do Paraná. A suspeita é que a criança provavelmente ficou curiosa foi brincar no tanque e acabou se afogando.

Segundo a reportagem da RIC Rercord TV, Maringá, na tarde do último sábado (4), a criança desapareceu na propriedade onde a família mora. Familiares, policias militares e o corpo de bombeiro realizaram buscas em toda a propriedade, quando encontraram o menino já sem vida dentro de um tanque de peixes.

Abalados, os familiares não sabem entender como isso aconteceu, pois a criança morava no local desde que nasceu.

O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Paranavaí.

Fonte: RIC Rercord TV, Maringá