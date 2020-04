Ubiratã faz “barreira sanitária” nas entradas da cidade

A Prefeitura de Ubiratã vem realizando no decorrer dos últimos dias barreiras com blitz sanitária nas principais vias de acesso à cidade com o objetivo de conscientizar motoristas e a população em geral da importância de se manterem em isolamento social, evitando viagens desnecessárias, no intuito de evitar infecções pelo Coronavírus no nosso município. Além de receberem orientações verbais, as pessoas estão recebendo um panfleto informativo.

A ação conta com a participação de servidores de várias secretarias municipais.

O ponto de controle sanitário tem como objetivo levantar quantos motoristas entram e saem da cidade, se estão de passagem ou se são moradores. As listas com todas as informações são encaminhadas para a Secretaria da Saúde para fazer o monitoramento.

A Prefeitura de Ubiratã segue adotando medidas para preservar a população do contágio ao Coronavírus.