EXPORTAÇÕES DE FRANGO DO BRASIL CRESCEM 8,7% E A COPACOL FECHA O MÊS COM VENDAS RECORDES

O maior comprador da carne de frango do Brasil e também da Cooperativa é a China.

Acompanhado este crescimento no volume de exportações do Brasil, a Copacol fechou o mês de março com volumes recordes destinados para 60 países.

A Cooperativa exportou mais de 24 mil toneladas no mês passado e deste volume, foram destinados para o mercado chinês 26,37%.

Somando os volumes exportados e os comercializados no Brasil, a Copacol vendeu em março, 43,5 mil toneladas de carne de frango.

Segundo o presidente da Cooperativa Valter Pitol, este aumento dos volumes comercializados são reflexos do aumento da produção da Cooperativa com destaque para a planta da Unitá e as oportunidades de negócios do mercado interno e externo.

De acordo com o superintendente comercial da Copacol Valdemir Paulino dos Santos, a profissionalização e o comprometimento de todas as áreas da Cooperativa, são alguns dos fatores para estes importantes volumes alcançados no mês de março no mercado interno e externo.

Principais países compradores da Cooperativa

Entre os cinco maiores compradores da carne de frango produzindo pela Cooperativa estão a China com 26,37% e na sequência a África do Sul, Japão, Turquia e o Iraque. Fonte O Novo Oeste http://onovooeste.com.br/inicial