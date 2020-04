Município implanta Serviço de Plantão Psicológico Online

Precisa conversar com alguém? Fale conosco! Você não precisa passar por isso sozinho. Por iniciativa do setor de saúde mental de Ubiratã, inicia-se nessa terça-feira, 07/04/2020, o serviço de Plantão Psicológico online no município. Ele é gratuito e tem como principal objetivo reduzir o sofrimento mental ocasionado pelos desajustes e incertezas que a pandemia do Coronavírus nos trouxe.

Se você tem se sentido angustiado, irritado, inseguro, com ansiedade, dificuldade em seus relacionamentos nesse período de quarentena ou dificuldade em se adaptar a nova rotina esse serviço é para você.

O plantão psicológico, diferentemente da psicoterapia, é um atendimento pontual, para situações de crise e de emergências em decorrência da pandemia do Covid19.

Nesse espaço serão oferecidos escuta especializada e acolhimento, sendo um espaço livre de julgamentos e pautado no sigilo e na ética profissional, além disso, você será atendido por profissionais capacitados da área da psicologia.

O plantão funcionará de segunda a sexta-feira, das 08:00 horas às 19:00 horas, sem agendamento, e terá a duração que for necessária para produzir alívio do sofrimento mental da pessoa que busca ajuda.

Será realizado EXCLUSIVAMENTE ON-LINE pelo WhatsApp (44) 3543-2995 através de mensagens, chamada de voz ou vídeo.