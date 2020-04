Municípios fazem aporte financeiro de mais de R$ 1 milhão à S. Casa de Campo Mourão para enfrentamento ao Covid-19

Ubiratã irá repassar 70 mil reais.

Juntos, os 25 municípios da Comcam farão o repasse de R$ 1.030.000,00 milhão ao Hospital Santa Casa de Campo Mourão, para enfrentamento ao Coronavírus (Covid19). Os valores serão repassados em cota única pelas prefeituras até o dia 20 deste mês.

O valor dos repasses será feito de acordo com o número de habitantes de cada cidade. O dinheiro será repassado via Consórcio Intermunicipal de Saúde (Ciscomcam).



Altamira do Paraná; Boa Esperança; Corumbataí do Sul; Farol; Fênix; Quarto Centenário; Quinta do Sol; e Rancho Alegre d’Oeste repassarão cada um a quantia de R$ 25 mil, totalizando R$ 200 mil.

Janiópolis; Juranda; Luiziana; e Nova Cantu, R$ 35 mil cada, perfazendo R$ mais 140 mil.



Já Araruna; Barbosa Ferraz; Campina da Lagoa; Engenheiro Beltrão; Iretama; Mamborê; Moreira Sales; e Peabiru farão o repasse cada uma de R$ 45 mil, totalizando mais R$ 360.

Terra Boa (R$ 55 mil); Goioerê (R$ 65 mil); Roncador (40 mil); Ubiratã (70 mil); e Campo Mourão (R$ 210 mil), somando ainda mais R$ 440 mil.



De acordo com o contrato feito pelo Ciscomcam junto à Santa Casa, em caso de insuficiência do valor em razão do crescimento do número de pacientes

necessitados, pelo prolongamento da situação ou por qualquer outro motivo, o valor do aporte poderá sofrer alterações. Os municípios consorciados deverão seguir o protocolo de a avisar com antecedência o encaminhamento do paciente ao município para que seja programado a recepção e o atendimento do mesmo pelo hospital.



CORUMBATAÍ DO SUL – R$ 25.000,00

FAROL – R$ 25.000,00

FENIX – R$ 25.000,00

QUARTO CENTENÁRIO – R$ 25.000,00

QUINTA DO SOL – R$ 25.000,00

RANCHO ALEGRE D’OESTE – R$ 25.000,00

MUNICÍPIOS DE 5 A 10 MIL HABITANTES

JANIÓPOLIS – R$ 35.000,00

JURANDA – R$ 35.000,00

LUIZIANA – R$ 35.000,00

NOVA CANTU – R$ 35.000,00

MUNICÍPIOS DE 10 A 15 MIL HABITANTES

ARARUNA – R$ 45.000,00

BARBOSA FERRAZ – R$ 45.000,00

CAMPINA DA LAGOA – R$ 45.000,00

ENGENHEIRO BELTRÃO- R$ 45.000,00

IRETAMA – R$ 45.000,00

MAMBORÊ – R$ 45.000,00

MOREIRA SALES – R$ 45.000,00

PEABIRU – R$ 45.000,00

MUNICÍPIOS DE 15 A 20 MIL HABITANTES

TERRA BOA – R$ 55.000,00

MUNICÍPIOS ACIMA DE 20 MIL HABITANTES

GOIOERÊ – R$ 65.000,00

DEMAIS MUNICÍPIOS

RONCADOR – R$ 40.000,00

UBIRATÃ – R$ 70.000,00

CAMPO MOURÃO – R$ 100.000,00

Fonte: https://www.tribunadointerior.com.br/