Após dois dias aberto, prefeito determina novamente fechamento do comércio

Preocupado com o avanço de casos de Coronavírus (Covid-19) na região da Comcam, o prefeito de Boa Esperança, Wenderson Aparecido Pereira dos Santos (PSB) voltou atrás e determinou novamente o fechamento do comércio na cidade a partir desta quarta-feira (8).

“Estamos acompanhando o cenário com muita cautela. De um dia para outro muda toda a situação. Por isso, em conjunto com nosso Comitê Coronavírus chegamos a conclusão de que o fechamento do comércio é o melhor a se fazer neste momento”, falou o gestor em entrevista à TRIBUNA.

O comércio da cidade tinha sido reaberto nessa segunda-feira (6), com várias restrições como medidas de prevenção. Até o momento Boa Esperança não tem caso confirmado da doença. Houve apenas uma notificação, mas resultado foi descartado pelo Laboratório Central do Estado (Lacen).

O prefeito lembrou que no próximo domingo será comemorada a Páscoa e muitas pessoas de fora costumam ir ao município visitar familiares. No entanto, ele pede para que as pessoas aguardem passar este momento. “É triste dizer isso, mas não venham ao município. O momento é de ficar em casa”, ressaltou.

A região da Comcam tem 24 casos de Coronavírus em seis cidades da região, sendo: Araruna (3); Campo Mourão (17); Goioerê (1); Iretama (1); Peaibru (1); e Terra Boa (1). Também foram registrados três óbitos pela doença em Campo Mourão. Em uma semana, o número de municípios com suspeitas da doença subiu de 9 para 17, segundo a 11ª Regional de Saúde.

