Campo Mourão registra a 4ª morte pelo coronavírus

O Município de Campo Mourão informou no final da manhã desta quarta-feira dia 8 de abril de 2020, o 4º óbito em decorrência do coronavírus, registrado no Hospital Santa Casa de Campo Mourão.



Segundo informações a 4ª vítima é um homem de 56 anos de idade, o qual estava internado na UTI do hospital. Diante do ocorrido Campo Mourão passa a ser o primeiro município do estado com maior número de óbitos pelo coronavírus.



Campo Mourão tem 22 casos da doença. Os casos suspeitos mais que dobraram de segunda para terça-feira, saltando de 17 para 36. De acordo com o “Boletim Coronavírus”, divulgado pela prefeitura, 89 pessoas com sintomas gripais estão sendo monitoradas. Um total de 88 casos já foi descartado.



Cinco pessoas já se recuperaram da doença na cidade. Até o momento, 9 pacientes com suspeitas de Coronavírus ou casos confirmados estão internados na “UTI COVID” do Hospital Santa Casa, sendo seis de Campo Mourão e três da região.