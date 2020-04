Hospital de Curitiba confirma novo caso de coronavírus em bebê de um ano

O Hospital Pequeno Príncipe de Curitiba confirmou um novo caso de coronavírus no hospital, na terça-feira (7). O paciente é um bebê de um ano que está assintomática e em isolamento dentro do hospital.



Outros dois pacientes, crianças com 6 e 11 anos, além de 12 funcionários também foram confirmados com Covid-19 ao longo dos últimos dias.



De acordo com nota enviada à imprensa divulgada na segunda-feira (6), os dois pequenos passam bem, já tiveram alta e estão sendo acompanhados à distância pelas equipes da instituição, recebendo todos os cuidados necessários.



Os pacientes, segundo o hospital, estavam assintomáticos, com exames complementares normais e tinham alta prevista para o sábado (4), quando deixaram a instituição. “No entanto, como a instituição identificou casos positivos entre os colaboradores da unidade na qual eles estavam internados, preventivamente, testou todos os quatro pacientes que tiveram contato com tais profissionais”, informa a nota.



A testagem dos profissionais faz parte de uma série de medidas preventivas que o hospital vem tomando desde janeiro para o enfrentamento a Covid-19. A instituição realizou mais de 100 testes entre seus profissionais, e teve 12 casos positivos – sendo seis deles na área administrativa, em um prédio que fica fora da unidade hospitalar. Todos os colaboradores foram afastados das suas funções.



“A disseminação do coronavírus está na fase comunitária, o que torna o controle da doença ainda mais difícil. No caso das crianças identificadas com Covid-19, como elas têm contato também com seus familiares que utilizam espaços públicos, torna-se impossível precisar a origem da contaminação”, diz a nota do hospital.



Ações



O Pequeno Príncipe afirma ainda que, ciente da sua missão de promover a saúde infantil, tem agido com responsabilidade. “Já foram realizados mais de 70 treinamentos, atingindo cerca de mil pessoas, de diversas áreas, da recepção à equipe médica. Além disso, criou um hotsite exclusivo com todas as orientações aos profissionais, incluindo informações em vídeo para facilitar o entendimento e a disseminação das informações. A instituição também revisou protocolos e mantém controle diário dos seus estoques de equipamentos de proteção individual (EPIs), focando no uso consciente e racional, conforme indicações estabelecidas pelo Ministério da Saúde”, complementa a instituição.



Curitiba



Os números do coronavírus na capital foram atualizados em boletim divulgado nesta terça-feira pela Secretaria Municipal de Saúde. São 205 casos confirmados da doença na cidade, 164 suspeitos e 713 casos descartados. O número de mortes continua em três.



Ao todo, 53 pacientes estão internados e desses, 16 estão em estado grave.

