Repartições públicas municipais estarão em recesso no dia 9 e no dia 20 de abril

Devido ao feriado de Sexta-feira Santa (dia 10 de abril) e de Tiradentes (21 de abril), o prefeito Haroldo Fernandes Duarte, através do Decreto nº 026/2020, publicado no Jornal Oficial Eletrônico do Município – edição 1238, de 03 de abril de 2020, determinou recesso funcional em todas as repartições públicas municipais no dia 9 de abril (quinta-feira) e 20 de abril (terça-feira) – véspera dos respectivos feriados.

No mesmo decreto, o prefeito determina que os serviços considerados essenciais à cidade deverão organizar escalas especiais para o atendimento.

Fonte: Assessoria de Comunicação Social – Prefeitura de Ubiratã