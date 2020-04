A IMPORTÂNCIA DO ISOLAMENTO E DO DISTANCIAMENTO SOCIAL

Muitas são as denúncias de pessoas idosas nas ruas, e da quantidade de pessoas nas filas dos serviços essenciais, mesmo com todas as orientações realizadas sobre a importância do isolamento e distanciamento social. O foco, neste momento, é reduzir a circulação de pessoas na rua, a fim de evitar a disseminação do COVID-19, pois não temos leitos de UTI disponíveis para atender um aumento súbito da demanda.

Independente do comércio estar aberto ou não, as orientações de isolamento social vão continuar, principalmente para idosos, imunossuprimidos independente da idade, portadores de doenças crônicas, crianças e gestantes.

Ainda não temos casos positivos de COVID 19 em Ubiratã, mas podemos ter o vírus circulando e ainda não saber, pois exames somente são realizados em que está internado com suspeita de COVID 19.

Então, cuide-se.

Como medidas individuais, recomenda-se:

I – que as pessoas circulem na cidade apenas em casos de extrema necessidade, evitando na medida do possível, locais de grande circulação de pessoas;

a) Em sendo necessário a ida a locais de grande circulação de pessoas, tentar manter uma distância mínima de dois metros de distância dos demais.

II – que as pessoas circulem utilizando-se de máscara e com frascos individuais de álcool 70%;

III – que as pessoas realizem a higienização frequente das mãos, com água corrente e sabonete líquido. O álcool 70% deverá ser utilizado na impossibilidade de higienização com água e sabão;

IV – às pessoas com sintomas respiratórios que fiquem restritas ao domicílio;

V – que pessoas idosas e pacientes de doenças crônicas evitem circular em ambientes com aglomeração de pessoas;

VI – que as pessoas com baixa imunidade (asma, pneumonia, tuberculose, HIV, câncer, renais crônicos e transplantados) evitem sair de casa.

Atenção. Use Máscara sempre que sair de casa.