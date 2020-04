Covid-19: Campo Mourão é a cidade com a 5ª maior mortalidade do Brasil

O Ministério da Saúde divulgou nesta quinta-feira (9) divulgou um relatório das mortalidades, por região, e uma das cidades do Paraná apareceu entre as 10 com maior concentração de mortes por 100 mil habitantes.

Campo Mourão aparece na lista. Foram registrados cinco óbitos.

“Este dado é o que vai nos dar precisão em relação a realidade do suporte ventilatório e estrutura de leitos isso ajuda a direcionar ações de cuidado”, afirmou Wanderson Kleber de Oliveira, secretário de Vigilância em Saúde.

DADOS NACIONAIS

O Brasil tem 141 novas mortes notificadas nas últimas 24 horas e já soma 941 mortes. Ao todo, o país tem 17.857 casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus. Com isso, o país apresenta uma taxa de letalidade de 5,3%. Os dados foram atualizados pelo Ministério da Saúde, nesta quinta-feira (09).

Na lista de classificação dos casos por estado, o Paraná aprece na sétima colocação, com o total de 609 casos confirmados e 23 óbitos.