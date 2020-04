Homem de 41 anos morre de Covid-19 em Campina da Lagoa

Foi confirmado nesta quinta-feira (09), o primeiro caso de Covid-19 no município de Campina da Lagoa, o paciente João Joaquim da Silva, 41 anos de idade, morador do distrito de Herveira estava internado em Cascavel em tratamento de Câncer.

Segundo informações na última segunda-feira (06), foi coletado material para exames no hospital onde o paciente estava internado e na terça-feira (07), ele entrou em óbito e foi sepultado em Campina da Lagoa sem a realização de velório.

Ainda segundo informações os familiares e pessoas que tiveram contatos o paciente estão em isolamento e sendo monitorados.

No último boletim do estado na data de ontem 08 de abril, havia 01 caso descartado e 01 em investigação no município de Campina da Lagoa. O boletim divulgado nesta quinta-feira (09), apresenta 01 confirmado, 01 óbito, 02 descartado e 01 em investigação.

